Есть опыт создания макетов.
Я исполнительная и общительная.
Обладаю красивой грамотной устной и письменной речью, могу создавать красивые предложения.
Я вежливая и внимательная.
Умею четко структурировать информацию.
К делу отношусь ответственно, в чем Вы в скором времени убедитесь.
В настоящий момент очень заинтересовалась заработком в интернете. На протяжении месяца углубленно изучаю сферу продвижения личных и коммерческих блогов. Также прохожу курс по продвижению на платформе Инстаграм у @laizafox7. Уже в августе буду обладать практическими навыками в этой сфере.
Пробовала себя в сфере копирайтинга - переводила статьи с английского языка, формировала из них собственные тексты.
Также я обладаю навыком работы в Excel, умею создавать Google сайты.
Я разносторонне развита и изучаю социальную психологию, поэтому людям приятно общаться со мной на любую тему, я их понимаю.
Также я чуткая, внимательная и собранная.