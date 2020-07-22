Начинающий специалист. Копирайтер. Сторисмейкер. Менеджер блога.

Есть опыт создания макетов.

Я исполнительная и общительная.

Обладаю красивой грамотной устной и письменной речью, могу создавать красивые предложения.

Я вежливая и внимательная.

Умею четко структурировать информацию.

К делу отношусь ответственно, в чем Вы в скором времени убедитесь.

В настоящий момент очень заинтересовалась заработком в интернете. На протяжении месяца углубленно изучаю сферу продвижения личных и коммерческих блогов. Также прохожу курс по продвижению на платформе Инстаграм у @laizafox7. Уже в августе буду обладать практическими навыками в этой сфере.

Пробовала себя в сфере копирайтинга - переводила статьи с английского языка, формировала из них собственные тексты.

Также я обладаю навыком работы в Excel, умею создавать Google сайты.

Я разносторонне развита и изучаю социальную психологию, поэтому людям приятно общаться со мной на любую тему, я их понимаю.

Также я чуткая, внимательная и собранная.