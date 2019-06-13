750327iris

Smm специяалист

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья, ищу удаленную работу.

В данный момент обучаюсь на курсе “SMM специалист”, под руководством опытного наставника.

Так как я являюсь новичком в данной сфере, за небольшую плату готова помочь Вам в продвижении вашего бизнеса/проекта в Инстаграм.

Могу заняться определением ца, упаковкой профиля,разработкой стиля контента, написание контент плана и постов, прописание утп, создание таплинка, поиска методов продвижения, и тд.

Хоть я начинающий специалист, но очень ответственно, быстро и старательно подхожу к заданию от работодателя.

Буду рада новому сотрудничеству!