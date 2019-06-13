750327iris

Наталья Печинская 750327iris750327iris
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Smm специяалист
Здравствуйте!
Меня зовут Наталья, ищу удаленную работу.
В данный момент обучаюсь на курсе “SMM специалист”, под руководством опытного наставника.
Так как я являюсь новичком в данной сфере, за небольшую плату готова помочь Вам в продвижении вашего бизнеса/проекта в Инстаграм.
Могу заняться определением ца, упаковкой профиля,разработкой стиля контента, написание контент плана и постов, прописание утп, создание таплинка, поиска методов продвижения, и тд.
Хоть я начинающий специалист, но очень ответственно, быстро и старательно подхожу к заданию от работодателя.
Буду рада новому сотрудничеству!
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