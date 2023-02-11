КОПИРАЙТЕР ПИШИТЕ В ВАТСАП +77078379541, Занимаюсь перепечаткой с аудио и видео, со старых рукописных форматов, с изображения перепечатка, также переп

Общительный, Добрый, Целеустремленный, Стремящийся к новым знаниям, Волевой характер, Дисциплинированный, Внимателен, Амбициозен, Решителен, Чуткий, Спокойный, Сдержанный, Романтичность и Предприимчивость, Холодный и Жесткий Самоконтроль, Прямолинеен, Разумен, Подвижный, Вдохновляющий, Инициативный, Огненное настроение, Трудолюбив. Временами веселый, молниеносно переключается с шуточек на строгий тон, имею много идей, как улучшить мир. Мое второе имя - сарказм. Клевый музыкальный вкус. Ангел выносливости. Из породы - гончих! :DDD

КОПИРАЙТЕР ПИШИТЕ В ВАТСАП +77078379541, Занимаюсь перепечаткой с аудио и видео, со старых рукописных форматов, с изображения перепечатка, также перепечатка книг