Я умею писать стихи, хорошие стихи, рассказы и статьи, лечу животных
Казаков Евгений 28 лет в свободном плавании пол года, интересуюсь строительством и литературой, может громко сказано но я еще и пишу.Сам по первому образованию Ветврач - могу лечить Ваших животных!
Если нужно звоните -проконсультирую или приеду! 8915 240 50 05
Тем кому интересно мое творчество, или готов сотрудничать со мной даю ссылку, заходите
:http://www.stihi.ru/avtor/goatan Здесь мои опусы веселые и нет.:)
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