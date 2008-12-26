Я умею писать стихи, хорошие стихи, рассказы и статьи, лечу животных

Казаков Евгений 28 лет в свободном плавании пол года, интересуюсь строительством и литературой, может громко сказано но я еще и пишу.Сам по первому образованию Ветврач - могу лечить Ваших животных!

Если нужно звоните -проконсультирую или приеду! 8915 240 50 05

Тем кому интересно мое творчество, или готов сотрудничать со мной даю ссылку, заходите

:http://www.stihi.ru/avtor/goatan Здесь мои опусы веселые и нет.:)