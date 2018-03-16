777ToKeN777

Алексей Коновалов 777ToKeN777

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
При сотрудничестве - прошу писать в телеграмм или на почту, которую я укажу в приватном чате.

Занимаюсь видео монтажом, обработкой фотографий, текстовой обработкой и другими возможностями Photoshop.

Имеется опыт работы в интернет клубах и кафе, а так же в фото салонах.

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Отзывы заказчиков

yogibo
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
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