При сотрудничестве - прошу писать в телеграмм или на почту, которую я укажу в приватном чате.

Занимаюсь видео монтажом, обработкой фотографий, текстовой обработкой и другими возможностями Photoshop.

Имеется опыт работы в интернет клубах и кафе, а так же в фото салонах.