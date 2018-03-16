При сотрудничестве - прошу писать в телеграмм или на почту, которую я укажу в приватном чате.
Занимаюсь видео монтажом, обработкой фотографий, текстовой обработкой и другими возможностями Photoshop.
Имеется опыт работы в интернет клубах и кафе, а так же в фото салонах.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!