777Vemberi

Мастер своего дела! Работа на результат!

Я - это Ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский. Совершенствую знания других языков. Имею колоссальный опыт работы в переводах текста, наборе текста, редактуре текста.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт в написании статей, без воды, четко по теме.

Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.