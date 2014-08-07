Дипломы/курсовые/рефераты/копирайтинг/рерайтинг/статьи/переводы
1) Написание дипломов, курсовых, рефератов на различную тематику.
2) Написание уникальных статей
3) Отзывы о товарах и услугах, описания товаров
4) Качественный, грамотный перевод
Опыт работы - 2 года
Образование - высшее экономическое
Владение языками - русский, украинский, английский - свободное
- немецкий - среднее
Гарантирую:
- ответственный подход
- уникальность работ
- качественное выполнние работ
- соблюдение сроков
Приветствуются долгосрочные проекты.
Буду рада сотрудничать.