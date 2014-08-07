777elena

Елена 777elena

 
33 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дипломы/курсовые/рефераты/копирайтинг/рерайтинг/статьи/переводы

1) Написание дипломов, курсовых, рефератов на различную тематику.

2) Написание уникальных статей

3) Отзывы о товарах и услугах, описания товаров

4) Качественный, грамотный перевод

Опыт работы - 2 года

Образование - высшее экономическое

Владение языками - русский, украинский, английский - свободное

- немецкий - среднее

Гарантирую:

- ответственный подход

- уникальность работ

- качественное выполнние работ

- соблюдение сроков

Приветствуются долгосрочные проекты.

Буду рада сотрудничать.