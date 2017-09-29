SEO, контент-менеджер, создание, наполнение и администрирование сайтов
Здравствуйте!
Меня зовут Сергей. Я предлагаю для Вас следующие услуги:
Контент-менеджмент и администрирование сайта:
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов готовым контентом.
- Базовая SEO оптимизация сайта, а также публикуемого или уже имеющегося контента.
Установка и базовая настройка OpenCart, Joomla, WordPress (шаблон предоставляется или выбирается из бесплатных)
Опыт администрирования и SEO продвижения сайтов:
- Joomla (2 года);
- Bitrix (более 4 лет).
- Wordpress (более 2 лет)
Владею: HTML, CSS, Photoshop и др.
Личные качества: ответственность, надежность, пунктуальность, порядочность.
Образование: Высшее техническое (Системное администрирование)
Примерный прейскурант цен
Наполнение готовым контентом 1 страницы – от 12 руб.
1 час наполнения - от 140 руб.
Создание простого сайта и интернет магазина: от 3000 руб.
Оплата: WebMoney, Яндекс Деньги
Способы связи со мной: через ЛС, e-mail, skype.
Действие аккаунта приостановлено!