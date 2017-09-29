777gsl

Сергей 777gsl

 
37 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO, контент-менеджер, создание, наполнение и администрирование сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Я предлагаю для Вас следующие услуги: 

Контент-менеджмент и администрирование сайта:

  • Наполнение сайтов, интернет-магазинов готовым контентом.
  • Базовая SEO оптимизация сайта, а также публикуемого или уже имеющегося контента.
Создание недорогих, бюджетных сайтов и интернет-магазинов на базе готовых шаблонов.

Установка и базовая настройка OpenCart, Joomla, WordPress (шаблон предоставляется или выбирается из бесплатных)

Опыт администрирования и SEO продвижения сайтов:

  • Joomla (2 года);
  • Bitrix (более 4 лет).
  • Wordpress (более 2 лет)
Опыт создания сайтов на CMS Wordpress. 

Владею: HTML, CSS, Photoshop и др.

Личные качества: ответственность, надежность, пунктуальность, порядочность.

Образование: Высшее техническое (Системное администрирование)

Примерный прейскурант цен

Наполнение готовым контентом 1 страницы – от 12 руб.

1 час наполнения - от 140 руб.

Создание простого сайта и интернет магазина: от 3000 руб.

Оплата: WebMoney, Яндекс Деньги

Способы связи со мной: через ЛС, e-mail, skype.

WordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaБитриксPhotoshopSEO-оптимизация