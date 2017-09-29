SEO, контент-менеджер, создание, наполнение и администрирование сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Я предлагаю для Вас следующие услуги:

Контент-менеджмент и администрирование сайта:

Наполнение сайтов, интернет-магазинов готовым контентом.

готовым контентом. Базовая SEO оптимизация сайта, а также публикуемого или уже имеющегося контента.

Созданиесайтов и интернет-магазинов на базе готовых шаблонов.

Установка и базовая настройка OpenCart, Joomla, WordPress (шаблон предоставляется или выбирается из бесплатных)

Опыт администрирования и SEO продвижения сайтов:

Joomla (2 года);

Bitrix (более 4 лет).

Wordpress (более 2 лет)

Опыт создания сайтов на CMS Wordpress.

Владею: HTML, CSS, Photoshop и др.

Личные качества: ответственность, надежность, пунктуальность, порядочность.

Образование: Высшее техническое (Системное администрирование)

Примерный прейскурант цен

Наполнение готовым контентом 1 страницы – от 12 руб.

1 час наполнения - от 140 руб.

Создание простого сайта и интернет магазина: от 3000 руб.

Оплата: WebMoney, Яндекс Деньги

Способы связи со мной: через ЛС, e-mail, skype.