Предлагаю свои услуги по оптимизации, продвижению и поддержки сайтов на 1 странице поисковых системах Яндекс, Google, Rambler.

Опыт работы в SEO - более 2 лет

- Для продвижения сайтов использую только "белые" методы

- Определяю семантическое ядро сайта (ключевые запросы для привлечения целевых посетителей);

- Произвожу детальный анализ сайта и конкурентов (аудит);

- Составляю оптимальную схему продвижения сайта;

- Корректирую внутреннюю оптимизацию сайта (составление мета тегов, seo копирайтинг и т.д.);

- Работаю над увеличением ссылочной популярности сайта (каталоги, обмен ссылками, статьи, отбор и покупка ссылок)

Комплексное использование данных действий позволяет вывести сайт на 1-ую страницу поисковых систем.

Минимальный срок продвижения - 2 недели, максимальный - зависит от конкурентности запросов (как правило, не более 3 месяцев с начала рабоы).

Также могу работать по ключевым словам, которые определяете Вы или предложу свой вариант продвижения, исходя из бюджета.

На сегодняшний день, успешно поддерживаю сайты в топ 5-10 Яндекса в таких конкурентных тематиках: недвижимость, отдых, грузоперевозки и т.д.

Актуальное портфолио предоставлю по Вашему запросу.

Цены минимальные и зависят от тематики. (от 50$)

Всегда готов ответить на все вопросы.

ICQ 452-147-450