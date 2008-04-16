Здравствуйте! Необходимо немного переделать этот шаблон - http://osc3.template-help.com/osc_18450/index.php и натянуть его на Vam Shop
Предлагаю свои услуги по оптимизации, продвижению и поддержки сайтов на 1 странице поисковых системах Яндекс, Google, Rambler.
Опыт работы в SEO - более 2 лет
- Для продвижения сайтов использую только "белые" методы
- Определяю семантическое ядро сайта (ключевые запросы для привлечения целевых посетителей);
- Произвожу детальный анализ сайта и конкурентов (аудит);
- Составляю оптимальную схему продвижения сайта;
- Корректирую внутреннюю оптимизацию сайта (составление мета тегов, seo копирайтинг и т.д.);
- Работаю над увеличением ссылочной популярности сайта (каталоги, обмен ссылками, статьи, отбор и покупка ссылок)
Комплексное использование данных действий позволяет вывести сайт на 1-ую страницу поисковых систем.
Минимальный срок продвижения - 2 недели, максимальный - зависит от конкурентности запросов (как правило, не более 3 месяцев с начала рабоы).
Также могу работать по ключевым словам, которые определяете Вы или предложу свой вариант продвижения, исходя из бюджета.
На сегодняшний день, успешно поддерживаю сайты в топ 5-10 Яндекса в таких конкурентных тематиках: недвижимость, отдых, грузоперевозки и т.д.
Актуальное портфолио предоставлю по Вашему запросу.
Цены минимальные и зависят от тематики. (от 50$)
Всегда готов ответить на все вопросы.
ICQ 452-147-450
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн для интернет магазина модной молодежной одежды, магазин будет работать на Vamshop.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад