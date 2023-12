Data Entery&Translator. Ввод данных и переводчик

I have already been involved in translating texts and writing letters. I have enough experience in this field. I have also successfully participated in international business forums as a translator. During my translation career, I have received many diplomas and certificates. I worked for 10 years in the field of data entry, writing, transmission. I have experience in Microsoft office applications.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я уже занимался переводом текстов и написанием писем. У меня достаточно опыта в этой области. Я также успешно участвовал в международных бизнес-форумах в качестве переводчика. За время моей переводческой карьеры я получил много дипломов и сертификатов. Я работал в течение 10 лет в области ввода данных, записи, передачи. У меня есть опыт работы с офисными приложениями Microsoft.