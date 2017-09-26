Психолог, психотерапевт, обучающий тренер, индивидуальные и групповые консультации очно и скайп

Добрый день, уважаемые клиенты, коллеги, студенты, друзья!

Я, Наталия Глотова, психотерапевт, психолог по методу Символдрама, арт-терапевт, телесноориентированный терапевт, обучающий тренер, автор и ведущая психоаналитических трансформационных игр, руководитель клуба психологии, развития и творчества «Джуманджи» в г. Киеве.

Моя профессия - мое призвание.

Это не случайность, а осознанный выбор.

"Выбери работу по душе, которая приносит удовольствие и она перестанет быть работой" - это про меня.

Именно работа над собой помогла мне понять, что я хочу, могу и буду оказывать помощь людям,которые решились изменить свою жизнь к лучшему, устремились стать более счастливыми и поэтому вышли на длинный, непростой, но вместе с тем потрясающе интересный и важный путь под названием "Дорога к себе".

И самые главное убеждение, которое помогает в работе мне и моим клиентам это древняя мудрость "Дорогу осилит идущий...".

Я занимаюсь:

1) Индивидуальной, групповой психотерапией в г. Киеве очно и по скайпу он-лайн для клиентов из других стран и городов (скайп tetiva77).

2) Являюсь обучающим тренером для коллег-психологов по вопросам психодиагностики, психоаналитики и др. Поэтому буду рада сотрудничеству с менеджерами по организации обучающих мероприятий;

3) Являюсь автором и ведущей психологических трансформационных игр.

Как специалист я постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию, посещаю индивидуальную терапию и супервизионные мероприятия. Сама провожу мультимодальную супервизию и интервизию.

Направления в работе с клиентами следующие:

- психологические травмы;

- сексуальное и физическое насилие;

- сексуальные дисфункции;

- депрессии;

- тревожность, фобии, панические атаки;

- возрастные и ненормативные кризисы;

- разводы, потери, утраты;

- и многое другое.

В своей работе при помощи людям я руководствуюсь принципом четырех "Э": - Эмпатия, Экологичность, Экспертность, Этика.

«Человеку нужен человек». Когда мы понимаем, что в нашей жизни или с нами что-то не так, мы можем обратиться за помощью к психологу. Именно в контакте с профессионалом можно создать прообраз защищенных, безопасных отношений. Это необходимо затем, чтобы потом использовать этот опыт для созидания счастья в своей жизни.

Позаботьтесь о себе и своем комфорте вместе со мной.

Я принимаю в г. Киеве в районе м. Святошино и он-лайн по скайпу.

Добро пожаловать в увлекательное путешествие к себе вместе со мной в клубе психологии, развития и творчества "ДЖУМАНДЖИ!