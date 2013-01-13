На 15-20 картинок. По заданному сюжету и тексту. 2-4 цвета. В минмалистической манере. Стиль примерно такой как в аттаче. Указывайте сроки и стоимость. В предложении ссылки на ...
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- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Интернет-магазин на написанном по заказу движке. Нужно добавить новые функции, кое-что поправить. Код понятен, не фреймворк. Нужен программист, который будет работать над нашим сайтом каждый день в свое ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется: Мувик, выводящий в себя а. картинку б. текст г. звук из php скрипта. Схема мувика: Нижний слой - картинка ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Функционал: Регистрация юзера. - мэйл - ник - пароль Личный кабинет юзера - аватар - описание юзера - имя Закладка mp3 юзера ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $150
Работа для грамотного программиста (не новичка). Ничего сложного, но надо не напутать некоторые важные моменты. Потом - доп. работа по этому скрипту в течении всего времени его использования. Работа "на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад