77work

Максим 77work

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Доработка сайта (php)

    $500

    Интернет-магазин на написанном по заказу движке. Нужно добавить новые функции, кое-что поправить. Код понятен, не фреймворк. Нужен программист, который будет работать над нашим сайтом каждый день в свое ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать скрипт на PHP

    $150

    Работа для грамотного программиста (не новичка). Ничего сложного, но надо не напутать некоторые важные моменты. Потом - доп. работа по этому скрипту в течении всего времени его использования. Работа "на ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад