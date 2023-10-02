79005365855

Графический дизайн

Привет, меня зовут Анна, и я дипломированный специалист с образованием "Графический дизайнер". Создаю качественные и стильные дизайны.

Мой подход к каждому проекту индивидуальный. В работе всегда совмещаю творчество и глубокий анализ. Я стремлюсь понять потребности и визуальный стиль каждого клиента, чтобы создать дизайн, который наилучшим образом передаст его ценности и привлечет внимание целевой аудитории.

В мои компетенции входит :

🌸 Создание логотипов и фирменных стилей для компаний

🌸 Разработка полиграфии (брошюр, календарей, буклетов, журналов, визиткок, свадебной полиграфии )

🌸 Создание прайсов и оформление страничек

🌸 Разработка инфографики для маркетплейсов

🌸 Обработка фотографии

🌸 Оформление сайтов

🌸 Разработка интерактивных презентации

🌸 Создание фотоколлажей

Так же я :

🔸 Имею знание композиции, типографики, колористики,

🔸 Умею работать с ТЗ и гайдбуками,

🔸Умею работать в графических редакторах,

🔸Знаю основы маркетинга,

🔸 Разбираюсь в типографике,

🔸 Имею чувство прекрасного.

Как я работаю:

🔹 Поддержка проекта после его выполнения,

🔹 Выполнение заказа в срок,

🔹 До 3 бесплатных правок.

Я не печатаю визитки и не вешаю баннеры. У меня вы можете заказать макет в электронном виде.

Плюсы работы со мной:

✅ индивидуальный список вопросов/созвон, при анкетировании, что экономит время

✅ подготовка макетов к печати

✅ в результате не просто красивая картинка, а дизайн, отражающий смыслы и ценности, привлекающий вашу целевую аудиторию

✅ консультация по услугам

✅ полностью удалённый формат работы

Готова творить красоту и делать этот мир чуточку лучше !

Если вы хотите сделать заказ, то пишите и мы с вами обо всем договоримся!❤

* Окончательная стоимость и сроки готовности рассчитываются индивидуально после обсуждения

заказа и оценки объёма, уровня сложности работ.

В среднем от 3 до 5 рабочих дней. Но если речь о создание фирменного стиля или логотипа. Время создания может занять от 10 до 15 рабочих дней.

Рассчитывайте свое время заранее 🌸