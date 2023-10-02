79005365855

Привет, меня зовут Анна, и я дипломированный специалист с образованием "Графический дизайнер". Создаю качественные и стильные дизайны.
Мой подход к каждому проекту индивидуальный. В работе всегда совмещаю творчество и глубокий анализ. Я стремлюсь понять потребности и визуальный стиль каждого клиента, чтобы создать дизайн, который наилучшим образом передаст его ценности и привлечет внимание целевой аудитории.
В мои компетенции входит :
🌸 Создание логотипов и фирменных стилей для компаний
🌸 Разработка полиграфии (брошюр, календарей, буклетов, журналов, визиткок, свадебной полиграфии )
🌸 Создание прайсов и оформление страничек
🌸 Разработка инфографики для маркетплейсов
🌸 Обработка фотографии
🌸 Оформление сайтов
🌸 Разработка интерактивных презентации
🌸 Создание фотоколлажей
Так же я :
🔸 Имею знание композиции, типографики, колористики,
🔸 Умею работать с ТЗ и гайдбуками,
🔸Умею работать в графических редакторах,
🔸Знаю основы маркетинга,
🔸 Разбираюсь в типографике,
🔸 Имею чувство прекрасного.
Как я работаю:
🔹 Поддержка проекта после его выполнения,
🔹 Выполнение заказа в срок,
🔹 До 3 бесплатных правок.
Я не печатаю визитки и не вешаю баннеры. У меня вы можете заказать макет в электронном виде.
Плюсы работы со мной:
✅ индивидуальный список вопросов/созвон, при анкетировании, что экономит время
✅ подготовка макетов к печати
✅ в результате не просто красивая картинка, а дизайн, отражающий смыслы и ценности, привлекающий вашу целевую аудиторию
✅ консультация по услугам
✅ полностью удалённый формат работы
Готова творить красоту и делать этот мир чуточку лучше !
Если вы хотите сделать заказ, то пишите и мы с вами обо всем договоримся!❤
* Окончательная стоимость и сроки готовности рассчитываются индивидуально после обсуждения
заказа и оценки объёма, уровня сложности работ.
В среднем от 3 до 5 рабочих дней. Но если речь о создание фирменного стиля или логотипа. Время создания может занять от 10 до 15 рабочих дней.
Рассчитывайте свое время заранее 🌸