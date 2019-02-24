Любовь Баженова 7911488484879114884848
38 летРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Настройка РСЯ
Меня зовут Любовь.Я специалист в интернет-рекламе Рекламной
Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе
3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы,
и готова для Вас создать рекламную кампанию в директе и внедрить для Вас То есть я предлагаю настроить вам интернет
рекламу бесплатно, взамен попрошу только
отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас ответа. С уважением Баженова Любовь
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Портфолио
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