Настройка РСЯ

Меня зовут Любовь.Я специалист в интернет-рекламе Рекламной

Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе

3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы,

и готова для Вас создать рекламную кампанию в директе и внедрить для Вас То есть я предлагаю настроить вам интернет

рекламу бесплатно, взамен попрошу только

отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас ответа. С уважением Баженова Любовь