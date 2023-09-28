79137475910

Ответственная, коммуникабельная , 24\7 на связи, систематичная
имею опыт работы с большими данными, в гугл.таблицах, тильда, нотион, фигма, битрикс и др. crm-системы, постоянно обучаюсь
умею вести переговоры
занималась запуском проектов
Ведение отчетности
Развитие и поддержание внешнего и внутреннего HR-бренда.
Развитие и поддержка каналов внутренних коммуникаций, формирование и реализация
контент-плана;
Организация и проведение различных мероприятий;
организация и координация системы обратной связи;
Сопровождении корпоративных мероприятий различного формата - конференции
Проведение интервьюирования и опросов сотрудников;
Выявление сезонных товаров (продажи)
Анализ конкурентов.
Заведение карточек wb
Мониторинг продаж wb
Ведение документооборота (Составление отчётности)
Обработка отзывов. wb\авито
Поиск посредников (копирайтеры, фотографы)
Выявление сезонных товаров