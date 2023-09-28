79137475910

Личная информация

Ответственная, коммуникабельная , 24\7 на связи, систематичная

имею опыт работы с большими данными, в гугл.таблицах, тильда, нотион, фигма, битрикс и др. crm-системы, постоянно обучаюсь

умею вести переговоры

занималась запуском проектов

Ведение отчетности

Развитие и поддержание внешнего и внутреннего HR-бренда.

Развитие и поддержка каналов внутренних коммуникаций, формирование и реализация

контент-плана;

Организация и проведение различных мероприятий;

организация и координация системы обратной связи;

Сопровождении корпоративных мероприятий различного формата - конференции

Проведение интервьюирования и опросов сотрудников;

Выявление сезонных товаров (продажи)

Анализ конкурентов.

Заведение карточек wb

Мониторинг продаж wb

Ведение документооборота (Составление отчётности)

Обработка отзывов. wb\авито

Поиск посредников (копирайтеры, фотографы)

Выявление сезонных товаров