79155240514

Меня зовут - Олеся и я СММ-специалист. Сейчас продвигаю аккаунт клиента и также беру одноразовые заказы. Буду рада выполнить твой заказ!

Я занимаюсь:

1.Контент-планом, который включает в себя 30 тем, основанных на ваших заметках, научных статей и текущих трендах. Разработан для ниши, которую занимает ваш бизнес и направлен на целевую аудиторию.

В результате вы получаете контент-план из 30 тем в которых будет присутствовать чередование тем: польза\экспертность, личный бренд, закрытие возражений, полезный пост.

2.шапкой профиля. В шапку профиля входит:

-Рекомендации по аватарке

-Создание интересного и запоминающегося ника, а также имени

-Цепляющее УТП(уникальное торговое предложение), которое заинтересует читателя и он останется на вашей странице

-Тезисы

-Создание ссылки для связи с вами

В результате:

Вы получите оригинальную и цепляющую шапку профиля, которая заинтересует читателя.

3.Визуалом профиля. В начале процесса я делаю гармоничную и правильно составленную ленту из ваших фотографий (в сочетании с другими картинками). Так же работаю с существующими фото. При создании визуала делаю акцент на навигацию с читабельным текстом.

В результате вы получите гармоничный и правильно выстроенный визуал, который при просмотре вашего аккаунта, вовлечёт читателей. А с навигацией, поиск определённого поста станет на много легче.

4. Ведение профиля. В ведение профиля входит: Создание стратегии аккаунта, создание и публикация постов и текстов к ним, отслеживание активности пользователей. Продвижение и настройка рекламы. Провожу полноценный анализ ЦА (целевой аудитории). Выявляю потенциальную целевую аудиторию. Увеличиваю охваты. Делаю полноценное ведение под ключ.

5.Сторисмэйкерством. Создаю эстетичные вовлекающие сторис, упираясь на стратегию. Делаю вовлекающий контент в который входит:

-оформление

-игры

-съемка

-музыка

-использование GIF

Благодаря интересной и хорошо выстроенной стратегии вы увеличите охват аудитории. Вашей аудитории будет интересно смотреть на грамотно выстроенную цепочку из сторис.

6. Продвижением профиля. В продвижение профиля входит:

- Упаковка профиля. Определяю какую функцию будет выполнять аккаунт, что для этого нужно и только затем оформляем профиль соответствующим образом.

- Анализ конкурентов. Прежде всего анализирую, как обстоят дела в вашей нише, как ведут аккаунты ваши конкуренты и их стратегию ведения.

- Стратегия ведения профиля. Определяю вашу ЦА(целевую аудиторию) и что её привлекает.

В результате вы получите большой приход аудитории + благодарных клиентов и увеличенные охваты.