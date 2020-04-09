79271231786

Опыт работы:

1) Кредитно потребительский кооператив Работа с первичной документацией по бухгалтерии,составление отчетности для СРО и ЦБ РФ,проверка платёжеспособности заемщика, составление договоров займов и ипотеки, контрольсвоевременного внесения процентов и основного долга, согласно графикам платежей заёмщика,консультация клиентов по условиям представления займа.2) Мастер-приемщикПриём автомобилей на СТО, оформление заказ нарядов, расчёт з/ч, консультация клиентов постоимости работ, работа с первичной документацией по бухгалтерии.3) Бухгалтер на первичной документацииРабота с первичной документацией по бухгалтерии (заключение договоров с контрагентами, работа склиент банками, выставление счётов, актов работа с кассой, ведение кадрового учета, приёмавтомобилей на тех. обслуживание! 1С Предприятие (Альфа-Авто), 1С Бухгалтерия4) Помощник руководителя 5) Написание дипломов, курсовых, рефератов + набивка текста, учет и систематизация данных