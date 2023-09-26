79280504829

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Я являюсь менеджером WILDBERRIES. Предлагаю разовые услуги, так и на постоянной основе. Могу быть полезной:

Создание карточки товара и SEO- оптимизация, анализ карточки товара, анализ ниши, анализ конкурентов, анализ бренда, работа с отзывами и вопросами,, расчет и оформление поставок, работа с рекламным кабинетом, оценка эффективности рекламы.