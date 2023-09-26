79280504829

Виктория Белозубова 7928050482979280504829
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
аккаунт менеджер маркетплейсов
Я являюсь менеджером WILDBERRIES. Предлагаю разовые услуги, так и на постоянной основе. Могу быть полезной:
Создание карточки товара и SEO- оптимизация, анализ карточки товара, анализ ниши, анализ конкурентов, анализ бренда, работа с отзывами и вопросами,, расчет и оформление поставок, работа с рекламным кабинетом, оценка эффективности рекламы.
Действие аккаунта приостановлено!