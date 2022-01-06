795012la998765

Услуги копирайтера,смм менеджера,менеджера по продажам

Добрый день!Меня зовут Анна,я работаю и развиваюсь в сфере блогинга(выполняю работу копирайтера,менеджера по продажам,а так же могу выполнить работу смм менеджера),с радостью выполню и вашу и вашу работу.

Качества,за которые можно рассмотреть мою кандидатуру:

-работу выполняю качественно

-учитываю все пожелания заказчика

-постоянно на связи

По стоимости можем договориться