795012la998765

Анна Петрова 795012la998765795012la998765
26 летРоссия/Чебоксары
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Услуги копирайтера,смм менеджера,менеджера по продажам
Добрый день!Меня зовут Анна,я работаю и развиваюсь в сфере блогинга(выполняю работу копирайтера,менеджера по продажам,а так же могу выполнить работу смм менеджера),с радостью выполню и вашу и вашу работу.
Качества,за которые можно рассмотреть мою кандидатуру:
-работу выполняю качественно
-учитываю все пожелания заказчика
-постоянно на связи
По стоимости можем договориться
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