79505717011

Ксения 79505717011

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Помогаю экономить Вам Ваше время.

С удовольствием готова занаться подбором персонала (HR) в Ваши корпораци, стать ассистентом-помощником для выполнения любых поручений в Интернете, выступить в роли менеджера и администратора. Также с удовольствием займусь управлением Вашего проэкта.

    Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга