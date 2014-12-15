Помогаю экономить Вам Ваше время.
С удовольствием готова занаться подбором персонала (HR) в Ваши корпораци, стать ассистентом-помощником для выполнения любых поручений в Интернете, выступить в роли менеджера и администратора. Также с удовольствием займусь управлением Вашего проэкта.
- Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$10/час
от $10от 2 дней
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Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга