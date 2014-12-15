Помогаю экономить Вам Ваше время.

С удовольствием готова занаться подбором персонала (HR) в Ваши корпораци, стать ассистентом-помощником для выполнения любых поручений в Интернете, выступить в роли менеджера и администратора. Также с удовольствием займусь управлением Вашего проэкта.

Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги