79604609068

Елизавета Антонова 7960460906879604609068
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественное написание студенческих работ: курсовые, вкр, рефераты и т.д. Копирайт, рерайт!
Друзья, уже более 3х лет оказываю помощь студентам в написании таких работ как:
- курсовые работы;
- вкр;
-рефераты;
- научные статьи;
-эссе;
-ответы к экзаменационным вопросам.
Имеется штат работников, поэтому написание работ осуществляется по различным направлениям( среди них: юриспруденция, экономика, реклама, журналистика и т.д.)
Помимо этого осуществляем качественный копирайт и рерайт любой сложности.
Выбирая меня, вы получите:• уникальные тексты по демократичной цене;
• соблюдение договорённых сроков;
• индивидуальный подход к каждому проекту;
• если потребуется – доработка;
• скидка при больших объёмах и постоянным заказчикам.
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