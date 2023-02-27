7985907-95-92

Валерия Илюхина 7985907-95-927985907-95-92
Привет! Меня зовут Валерия. Я менеджер Wildberries.
Моя основная компетенция: работа в личном кабинете поставщика.
Помогу поставщику:
Регистрация вас как поставщика в системе ВБ.
Заведение бренда и до 30 карточек товара.
Оформление и введение поставок.
Анализ продажи и конкурентную среду.
Взаимодействовать с технической поддержкой ВБ для решения вопросов.
Изучить преимущества вашего товара. Отстроиться от конкурентов.
Создавать и редактировать карточки товара.
Отвечать на вопросы и отзывы.
Следить за оборачиваемостью.
Работать со складом: наличие, остатки, перемещения.
Выполнять поручения руководителя по увеличению продаж на маркетплейсе WB.
Внутренняя и внешняя реклама.
Ответственная и внимательная, открытая и доброжелательная. Со своей стороны, гарантирую надёжность. Могу сотрудничать, сначала на частичной занятости, а в последствии и на постоянной основе.