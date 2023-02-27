7985907-95-92

Привет! Меня зовут Валерия. Я менеджер Wildberries.

Моя основная компетенция: работа в личном кабинете поставщика.

Помогу поставщику:

Регистрация вас как поставщика в системе ВБ.

Заведение бренда и до 30 карточек товара.

Оформление и введение поставок.

Анализ продажи и конкурентную среду.

Взаимодействовать с технической поддержкой ВБ для решения вопросов.

Изучить преимущества вашего товара. Отстроиться от конкурентов.

Создавать и редактировать карточки товара.

Отвечать на вопросы и отзывы.

Следить за оборачиваемостью.

Работать со складом: наличие, остатки, перемещения.

Выполнять поручения руководителя по увеличению продаж на маркетплейсе WB.

Внутренняя и внешняя реклама.

Ответственная и внимательная, открытая и доброжелательная. Со своей стороны, гарантирую надёжность. Могу сотрудничать, сначала на частичной занятости, а в последствии и на постоянной основе.