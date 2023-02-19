79889705056

Инфографика для маркетплейсов

Всем здравствуйте!????

Меня зовут Юлия и я – дизайнер инфографики для WILDBERRIES и OZON.

Создам для Вас уникальную инфографику с которой ваш товар заметят??

?СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

1-3 дня (в зависимости от объема работа, можно и за 2 часа сделать карточку)

?СТОИМОСТЬ:

- одна карточка – 200 рублей

Последующие карточки этого же артикула – 100 рублей

- размерная сетка – 200 рублей

- все правки бесплатно

- предоплата – 50%

?От Вас нужно:

- фотографии в хорошем качестве (формат PEG/JPEG)

- основные преимущества Вашего товара

- четкое ТЗ (пожелание, чего хотите именно Вы)

- примеры инфографики, которые Вам нравятся (по возможности)

Буду рада сотрудничеству??