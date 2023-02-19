79889705056

Юлия 7988970505679889705056
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов
Всем здравствуйте!????
Меня зовут Юлия и я – дизайнер инфографики для WILDBERRIES и OZON.
Создам для Вас уникальную инфографику с которой ваш товар заметят??
?СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
1-3 дня (в зависимости от объема работа, можно и за 2 часа сделать карточку)
?СТОИМОСТЬ:
- одна карточка – 200 рублей
Последующие карточки этого же артикула – 100 рублей
- размерная сетка – 200 рублей
- все правки бесплатно
- предоплата – 50%
?От Вас нужно:
- фотографии в хорошем качестве (формат PEG/JPEG)
- основные преимущества Вашего товара
- четкое ТЗ (пожелание, чего хотите именно Вы)
- примеры инфографики, которые Вам нравятся (по возможности)
Буду рада сотрудничеству??
Я против войны в Украине!