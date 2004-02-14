Алиса Бурнаева 7999078-85-807999078-85-80
Здравствуйте! Предлагаю свою кандидатуру на должность менеджера маркетплейс Wildberries.
Бурнаева Алиса Андреевна.
Возьму на себя:
Регистрацию на Wildberries в качестве поставщика
Заполнение спецификации и карточки товаров
Формирование этикеток
Оформление поставок на WB
Работа с отзывами и вопросами клиентов
Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории
Отслеживание акций и согласований скидок
Проведу анализ Ваших конкурентов
Выведу в ТОП показов Ваш товар
Подскажу какой ассортимент и объём отгрузки
Работа с дефицитом и листом ожидания
Полное ведение и сопровождение на WB
Обратная связь
О себе:
Я целеустремлённая, любознательная, добрая, честная.
Что касаемо моих интересов помимо работы - рисование, на достаточно хорошем уровне т.к. занимаюсь этим с юных лет. Ещё увлекаюсь флорболом любительски 9 лет.
Также я получила диплом с отличием от Санкт-Петербургской Школы Телевидения, именуемые курсы "Ораторское искусство". Данные курсы я приобретала сугубо для привлечения внимания людей и развития своей речи. Ещё в моём портфолио имеются курсы Модельной школы им. Селина "Dolce Vita", где обогатила свой багаж знаний ещё больше, такими не менее важными дисциплинами как актерское мастерство, подиумный шаг, хореография, психология и этика, фотопозирование, визажист-стилист. Это образование принесло мне успехи в участии разноплановых кастингах и съёмках от данной школы.
На данный момент окончила курс школа Анжелики Бритиковой «Заработок с нуля на Wildberries», после чего желаю сотрудничать с поставщиками на WB. В настоящее время понимаю, что хочу развиваться дальше в этом направлении и поэтому направляю свое резюме для ознакомления и возможного дальнейшего трудоустройства.
Буду рада сотрудничеству.
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