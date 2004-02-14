Менеджер Маркетплейс

Здравствуйте! Предлагаю свою кандидатуру на должность менеджера маркетплейс Wildberries.

Бурнаева Алиса Андреевна.

Возьму на себя:

Регистрацию на Wildberries в качестве поставщика

Заполнение спецификации и карточки товаров

Формирование этикеток

Оформление поставок на WB

Работа с отзывами и вопросами клиентов

Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории

Отслеживание акций и согласований скидок

Проведу анализ Ваших конкурентов

Выведу в ТОП показов Ваш товар

Подскажу какой ассортимент и объём отгрузки

Работа с дефицитом и листом ожидания

Полное ведение и сопровождение на WB

Обратная связь

О себе:

Я целеустремлённая, любознательная, добрая, честная.

Что касаемо моих интересов помимо работы - рисование, на достаточно хорошем уровне т.к. занимаюсь этим с юных лет. Ещё увлекаюсь флорболом любительски 9 лет.

Также я получила диплом с отличием от Санкт-Петербургской Школы Телевидения, именуемые курсы "Ораторское искусство". Данные курсы я приобретала сугубо для привлечения внимания людей и развития своей речи. Ещё в моём портфолио имеются курсы Модельной школы им. Селина "Dolce Vita", где обогатила свой багаж знаний ещё больше, такими не менее важными дисциплинами как актерское мастерство, подиумный шаг, хореография, психология и этика, фотопозирование, визажист-стилист. Это образование принесло мне успехи в участии разноплановых кастингах и съёмках от данной школы.

На данный момент окончила курс школа Анжелики Бритиковой «Заработок с нуля на Wildberries», после чего желаю сотрудничать с поставщиками на WB. В настоящее время понимаю, что хочу развиваться дальше в этом направлении и поэтому направляю свое резюме для ознакомления и возможного дальнейшего трудоустройства.

Буду рада сотрудничеству.