7999764-57-15

Инфографика для маркетплейсов Ozon и Wildberiees

Здраствуйте, меня зовут Марина! Я делаю продающую инфографику для OZON и WILDBERRIES. К сожалению, не все из действующих продавцов маркетплейсов знают, что то, как будет продаваться их товар, на прямую зависит от дизайна карточки товара. Я помогу вам справится с этой задачей! Сделаю вашу карточку цепляющей взгляд покупателя, опишу все достоинства вашего товара. Проведу анализ конкурентов, выделю ваш товар на их фоне. Закончила курсы дизайна инфографики, есть сертификат специалиста. Владею всеми теоритическими и практическими знаниями для создания яркого и продающего дизайна карточки. Работаю в программах Figma и Kanva. Владею Photosnop. Люблю свою работу и стараюсь выполнять ее качественно и с душой! Внимательно отношусь ко всем пожеланиям и работаю на результат. Обращаясь ко мне вы 100% получаете: +Индивидуальный подход +Анализ конкурентов +Полностью эксклюзивный дизайн карточки +Возможность своевременнно вносить корректировки +Неограниченное колличество правок