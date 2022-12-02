7Eugene7

Євген Чумаков 7Eugene7

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качество и главное - в срок. Верстка сайтов, адаптивная верстка.HTML5,CSS5,SCSS,Flexbox,GRID Layout,JavaScript.BEM

Выполняю качественную и аккуратную верстку!

  • Адаптивная верстка. Сайт будет приятно отображается на любых устройствах (desktop,tablet,mobile).

  • Кроссбраузерность. Сайт будет без проблем отображаться на любых браузерах.

  • Качество и в срок выполнение работы.

  • Работаю без предоплат

  • Гарантия работ. Если были замечены ошибки, я исправлю быстро и бесплатно

Владею навыками :

  1. HTML5,CSS3 ,SCSS

  2. Grid Layout

  3. Flexbox

  4. Работа с Git

  5. Figma

  6. JS

  7. Методология BEM

Связь :

Email : [email protected]

Telegram : https://t.me/EugeneChumakov_7

Портфолио