Качество и главное - в срок. Верстка сайтов, адаптивная верстка.HTML5,CSS5,SCSS,Flexbox,GRID Layout,JavaScript.BEM
Выполняю качественную и аккуратную верстку!
Адаптивная верстка. Сайт будет приятно отображается на любых устройствах (desktop,tablet,mobile).
Кроссбраузерность. Сайт будет без проблем отображаться на любых браузерах.
Качество и в срок выполнение работы.
Работаю без предоплат
Гарантия работ. Если были замечены ошибки, я исправлю быстро и бесплатно
Владею навыками :
HTML5,CSS3 ,SCSS
Grid Layout
Flexbox
Работа с Git
Figma
JS
Методология BEM
Связь :
Email : [email protected]
Telegram : https://t.me/EugeneChumakov_7
Портфолио
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