7Leo_Front7

Frontend Developer | Верстка с нуля / Доработка / Анимации

Мой сайт: https://7leofront7.netlify.app

Начал изучать Frontend-разработку год назад (HTML5 | CSS3 | ES6+).

Есть понимание и применение кроссбраузерной верстки и адаптивной верстки.

Верстка как с Bootstrap 5, так и без (Flex | Grid).

Так же работа только по методологии BEM + Работа с препроцессорами SCSS/SASS

Работа с Gulp, Node JS, JQuery + Немного Ajax.

Сейчас усердно прокачиваю скилл на JS и в скором времени буду дальше переходить на React + Redax