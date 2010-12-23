Родился в городе Владивосток.В 12 лет познал интернет и сразу узнал систему uCoz пройдя пол года уже обладал начальными навыками CSS и HTML Через год Уже полностью знал навыки HTML и CSS Также уже был знаком с Ps 3 ,4 Спустя ещё год Хорошо стал оболадать Ps 4,5 было мне тогда 14 лет.После этого профессионально занялся Системой uCoz как заказами графики,заказы вёрстки шаблонов, и т.д Через пол года столкнулся с темой о раскрутке,и хотел выучить начальнные навыки,занялся и не проч,довольно хороший показал результат!После этого меня ещё обладал Seo-оптимизацией.Вот и всё на этом что я На отлично знаю в интернете!