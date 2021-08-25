Видеомонтажер

Специализируюсь на создании поздравительных слайд-шоу, анимационных роликов, видеорекламы для продвижения бизнеса, товара, услуг, сайтов. Работа в Adobe After Effects.

В процессе создания ролика могут быть предложены и согласованы необходимые футажи, а также использованы материалы заказчика.

Подбор и согласование звукового сопровождения. При необходимости возможна профессиональная озвучка текста по сценарию заказчика.

Окончательная стоимость ролика обсуждается после изучения темы заказчика.

В настоящее время собираю портфолио, в связи с чем есть возможность снижения стоимости заказа.