Видеомонтажер
Специализируюсь на создании поздравительных слайд-шоу, анимационных роликов, видеорекламы для продвижения бизнеса, товара, услуг, сайтов. Работа в Adobe After Effects.
В процессе создания ролика могут быть предложены и согласованы необходимые футажи, а также использованы материалы заказчика.
Подбор и согласование звукового сопровождения. При необходимости возможна профессиональная озвучка текста по сценарию заказчика.
Окончательная стоимость ролика обсуждается после изучения темы заказчика.
В настоящее время собираю портфолио, в связи с чем есть возможность снижения стоимости заказа.
Действие аккаунта приостановлено!