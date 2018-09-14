Наше видение найма такое: Все кандидаты прогоняются через анкету с графами для общей информации и для результатов тестов[url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegurS5mf6xfmcGne_9Jjf5ZAu7IH_ksH3fRvtvi6JZI5xZBg/viewform]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegurS5mf6xfmcGne_9Jjf5ZAu7IH_ksH3fRvtvi6JZI5xZBg/viewform[/url] По результатам тестов и резюме, фильтруется приоритетная группа в таблице docs.google.com (Пример – Вакансия (Ответы).xlsx ) Для кандидатов из приоритетной ...