7kg

Максим Фурштаков 7kg

 
36 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Найти сотрудника, помощника менеджера

    Наше видение найма такое:  Все кандидаты прогоняются через анкету с графами для общей информации и для результатов тестов[url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegurS5mf6xfmcGne_9Jjf5ZAu7IH_ksH3fRvtvi6JZI5xZBg/viewform]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegurS5mf6xfmcGne_9Jjf5ZAu7IH_ksH3fRvtvi6JZI5xZBg/viewform[/url]  По результатам тестов и резюме, фильтруется приоритетная группа в таблице docs.google.com (Пример – Вакансия (Ответы).xlsx )  Для кандидатов из приоритетной ...

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад