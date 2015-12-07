Официальный сайт: 7reklama.ru , тел: 89152560710
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Условия работы:
ПРЕДОПЛАТА
Выполнение первых проектов по предоплате, 70/30. В дальнейшем, когда у нас будет отлаженный процесс
работ, без проблем, оплата после утверждения эскизов проекта.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
1. Карту ВТБ24 или счет в этом банке
2. Киви кошелек
3. Яндекс деньги
4. Счет ИП в Совкомбанке
5. Cбербанк
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Вы высылаете ТЗ с необходимыми файлами для изучения
2. Далее с вами связываюсь для подтверждения деталей, утверждения понятности ТЗ.
3. Вы высылаете предоплату, я подтверждаю приход средств
4. Я приступаю к выполнению нескольких 2-3 вариантов дизайна и высылаю вам
5. Вы смотрите, вносите небольшие правки, утверждаете макет
6. Вы пересылаете остальную часть оплаты, я подтверждаю приход средств
7. Высылаю вам все исходники
8. Проект закрывается, все довольны :-)