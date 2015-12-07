Круглосуточный и качественный дизайн сайтов и полиграфии! Умеренные цены и надежность! Опыт 7 лет!

Официальный сайт: 7reklama.ru , тел: 89152560710

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Условия работы:

ПРЕДОПЛАТА

Выполнение первых проектов по предоплате, 70/30. В дальнейшем, когда у нас будет отлаженный процесс

работ, без проблем, оплата после утверждения эскизов проекта.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

1. Карту ВТБ24 или счет в этом банке

2. Киви кошелек

3. Яндекс деньги

4. Счет ИП в Совкомбанке

5. Cбербанк

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вы высылаете ТЗ с необходимыми файлами для изучения

2. Далее с вами связываюсь для подтверждения деталей, утверждения понятности ТЗ.

3. Вы высылаете предоплату, я подтверждаю приход средств

4. Я приступаю к выполнению нескольких 2-3 вариантов дизайна и высылаю вам

5. Вы смотрите, вносите небольшие правки, утверждаете макет

6. Вы пересылаете остальную часть оплаты, я подтверждаю приход средств

7. Высылаю вам все исходники

8. Проект закрывается, все довольны :-)