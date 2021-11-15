Стихи,сценарии на заказ;редактирование текстов

﻿филолог( МГУ им. Ломоносова,специальность: русский язык и литература), учитель русского языка и литературы.Имею опыт написания стихов на заказ

(например,поздравление к юбилею,опубликованное в газете " Московский комсомолец" в 2014 г.)

Есть люди,чей удел- быть Дон Кихотом:

Со светом истины сверяя свой доспех,

Сражаться с ветряками,год за годом

В мир выпускающими глупость,ложь и грех.

Ты шёл по жизни с поднятым забралом,

Ковался дух в горниле грозных бурь...

Есть готовые сценарии школьных праздников: из циклов" Старые сказки на новый лад"( по произведениям Жуковского,Пушкина,Гоголя)и "Новогодний детектив" ; сценарии Последних звонков, других тематических мероприятий.

Пример вступления:

За лесами,за морями,

За бескрайними полями,

Аккурат за океяном

Мимо острова Буяна

Да за Африкой налево-

Проживала Королева.

И собою величава,

И ступала,будто пава-

Краше Моники Беллуччи...

Только нрав мрачнее тучи!

Тут дефект был воспитанья:

Мать с отцом от обожанья

С малых лет внушили ей,

Что она,мол,всех милей.

И в порядке подтвержденья

Как- то ей на день рожденья

Семьёй царской вручено

Было зеркальце одно.

Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело

И вещало день и ночь,

Как прекрасна царска дочь....

Могу написать сценарий в соответствии с пожеланиями заказчика.