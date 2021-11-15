филолог( МГУ им. Ломоносова,специальность: русский язык и литература), учитель русского языка и литературы.Имею опыт написания стихов на заказ
(например,поздравление к юбилею,опубликованное в газете " Московский комсомолец" в 2014 г.)
Есть люди,чей удел- быть Дон Кихотом:
Со светом истины сверяя свой доспех,
Сражаться с ветряками,год за годом
В мир выпускающими глупость,ложь и грех.
Ты шёл по жизни с поднятым забралом,
Ковался дух в горниле грозных бурь...
Есть готовые сценарии школьных праздников: из циклов" Старые сказки на новый лад"( по произведениям Жуковского,Пушкина,Гоголя)и "Новогодний детектив" ; сценарии Последних звонков, других тематических мероприятий.
Пример вступления:
За лесами,за морями,
За бескрайними полями,
Аккурат за океяном
Мимо острова Буяна
Да за Африкой налево-
Проживала Королева.
И собою величава,
И ступала,будто пава-
Краше Моники Беллуччи...
Только нрав мрачнее тучи!
Тут дефект был воспитанья:
Мать с отцом от обожанья
С малых лет внушили ей,
Что она,мол,всех милей.
И в порядке подтвержденья
Как- то ей на день рожденья
Семьёй царской вручено
Было зеркальце одно.
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело
И вещало день и ночь,
Как прекрасна царска дочь....
Могу написать сценарий в соответствии с пожеланиями заказчика.