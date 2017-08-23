Студия дизайна "7thFloorDesign"
7thFloorDesign - это целая команда, мы работаем в сфере рекламы и дизайна уже более 7 лет.
Наш профиль: логотипы, сайты, иллюстрация, буклеты, листовки, флаеры, наклейки, баннеры, футболки и тд.
С возможностью предоставления услуг типографии и распространения.
Разработка рекламной компании с нуля.
Создание акаунтов в соцсетях с последующим ведением и продвижением.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, мы любим своё дело и делаем его на совесть. Мы любим помогать начинающим бизнесменам с продвижением, если у вас дела идут хорошо то у нас тоже.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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