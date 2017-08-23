Студия дизайна "7thFloorDesign"

7thFloorDesign - это целая команда, мы работаем в сфере рекламы и дизайна уже более 7 лет.

Наш профиль: логотипы, сайты, иллюстрация, буклеты, листовки, флаеры, наклейки, баннеры, футболки и тд.

С возможностью предоставления услуг типографии и распространения.

Разработка рекламной компании с нуля.

Создание акаунтов в соцсетях с последующим ведением и продвижением.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, мы любим своё дело и делаем его на совесть. Мы любим помогать начинающим бизнесменам с продвижением, если у вас дела идут хорошо то у нас тоже.