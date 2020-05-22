Создам для вас качественную презентацию, видео-ролик, scribe-видео, «живые»объявления, видео-уроки и т.д.

Профессионально работаю со многими прикладными и графическимикомпьютерными программами (Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe Premiere, Explaindio, Sound Forge Pro, Audacity, Movavi Video Suite, Sparcol VideoScribe

и др.).

Есть опыт наполнения сайтов графическим и текстовым контентом. Так жесоздавал сайты на WordPress, Wix, uCoz, Nethouse, Битрикс24, Prom.ua и др. подобных конструкторах.

Всегда выполняю работу качественно и в оговоренные с заказчиком сроки.Готов выполнять как разовые задания, так и плодотворно сотрудничать на постоянной основе.

Мои контакты: +38(098)978-9908 (вайбер).

Некоторые мои работы: https://88077.blogspot.com/