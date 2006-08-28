Возраст: 21
Образование:
2002 – 2006
Восточноукраинский национальный университет
Факультет математики и информатики,
направление «Компьютерная инженерия», бакалавр
Опыт работы:
2004 – 2006
Компания “Gameprom”
Должность: программист
Обязанности: разработка и программирование игр/приложений для мобильных устройств (телефонов, смартфонов, КПК).
Профессиональный опыт:
C# (2 года)
Программирование для платформы .NET, применение объектно-ориентированного подхода, мета-программирование.
Java ME (2 года)
Разработка игр/приложений для мобильных телефонов.
Java SE (0.5 года)
Разработка приложений Smart-Card/JavaCard, апплетов web-браузера.
C/С++ (1 год)
Объектно-ориентированное программирование. Использование STL, Boost, MFC, WTL
Delphi 5-7 (6 лет)
Применение объектно-ориентированного подхода при разработке приложений.
HTML/JavaScript/CSS
Использование принципов в программировании.
Программное обеспечение:
MS Visual Studio 2005/2003/6.0; Sun NetBeans 5/4; Eclipse; Borland Delphi 7/6/5;
Также:
ASP, MS SQL Server, MS Access, WIN32 API, OpenCard Framework, программирование смарт-карт ACOS2, разработка VCL и WTL компонентов.