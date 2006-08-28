80in

Александр Поляков 80in

 
39 летУкраина/Луганск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Возраст: 21

Образование:

2002 – 2006

Восточноукраинский национальный университет

Факультет математики и информатики,

направление «Компьютерная инженерия», бакалавр

Опыт работы:

2004 – 2006

Компания “Gameprom”

Должность: программист

Обязанности: разработка и программирование игр/приложений для мобильных устройств (телефонов, смартфонов, КПК).

Профессиональный опыт:

C# (2 года)

Программирование для платформы .NET, применение объектно-ориентированного подхода, мета-программирование.

Java ME (2 года)

Разработка игр/приложений для мобильных телефонов.

Java SE (0.5 года)

Разработка приложений Smart-Card/JavaCard, апплетов web-браузера.

C/С++ (1 год)

Объектно-ориентированное программирование. Использование STL, Boost, MFC, WTL

Delphi 5-7 (6 лет)

Применение объектно-ориентированного подхода при разработке приложений.

HTML/JavaScript/CSS

Использование принципов в программировании.

Программное обеспечение:

MS Visual Studio 2005/2003/6.0; Sun NetBeans 5/4; Eclipse; Borland Delphi 7/6/5;

Также:

ASP, MS SQL Server, MS Access, WIN32 API, OpenCard Framework, программирование смарт-карт ACOS2, разработка VCL и WTL компонентов.

JavascriptHTMLCSSDelphi