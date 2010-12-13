80port

Алексей 80port

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержка 1С

    Специалистам 1С. Нужно разобраться и исправить ошибки в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Конфигурация OSG Интернет Магазин Enterprise для 1С Управление торговлей, редакция 10.3 (9.1.1.1.1) (10.3.8.9) ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Google карта. Москва

    На сайт в раздел контакты сделать карту с адресами филиалов в Москве. Вместо меток логотип компании. Порядка 20 адресов. Ширина области 460-470px, т.е. в эту ширину изначально вся Москва должна войти. По ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка flash сайта

    Есть дизайн (psd), есть xml, нужно разработать flash (as3, flash player c 9.х и выше), никаких подгружаемых библиотек со сторонних узлов, без админки ТЗ: http://www.80port.ru/userfiles/file/site1.rar, подробный дизайн и нюансы после утверждения ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад