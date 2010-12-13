Специалистам 1С. Нужно разобраться и исправить ошибки в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Конфигурация OSG Интернет Магазин Enterprise для 1С Управление торговлей, редакция 10.3 (9.1.1.1.1) (10.3.8.9) ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На сайт в раздел контакты сделать карту с адресами филиалов в Москве. Вместо меток логотип компании. Порядка 20 адресов. Ширина области 460-470px, т.е. в эту ширину изначально вся Москва должна войти. По ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
http://www.80port.ru/userfiles/flash/slider/ Деньги, сроки? Исходники по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн (psd), есть xml, нужно разработать flash (as3, flash player c 9.х и выше), никаких подгружаемых библиотек со сторонних узлов, без админки ТЗ: http://www.80port.ru/userfiles/file/site1.rar, подробный дизайн и нюансы после утверждения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен flash, внешний вид www.80port.ru/linkpics/flash-hits.jpg, на входе XML файл примерной структуры: ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад