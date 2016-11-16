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Александр 8192kb

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Страница графиеского дизайнера

Здравствуйте.

Меня зовут Александр и это мое резюме графического дизайнера.

 

Вот, вкратце, мои преимущества:

·        Большой опыт в работе дизайнером (порядка пяти лет)

·        Значительный опыт в рекламной сфере

·        Работав ряде печатных изданий в роли дизайнера, фотографа, верстальщика, редактора

·        Работав WEB сегменте (администрирование, продвижение, создание сайтов)

·        Грамотность

·        Спокойствие

·        Внимание к деталям

 

Мои навыки:

·        Владение пакетом приложений Adobe

·        Владение пакетом приложений Corel

·        Имею опыт разработки дизайна практически любой рекламной и печатной продукции

·        Имею опыт допечатной подготовки и цветокоррекции

·        Имею опыт работы со всевозможными CMS (Joomla, Wordpress, DLE и др.)

·        Обладаю навыками WEB–дизайна, верстки и программирования (HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql)

·        Имею базовые навыки в работе с 3D графикой

·        Владею Русским, Украинским и Английским языком.

Мое портфолио можно посмотреть по адресу: 8192kb.pro

Резюме: 8192kb.pro/resume.docx

Отзывы заказчиков

serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн календаря трио 2017
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