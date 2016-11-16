Страница графиеского дизайнера

Здравствуйте.

Меня зовут Александр и это мое резюме графического дизайнера.

Вот, вкратце, мои преимущества:

· Большой опыт в работе дизайнером (порядка пяти лет)

· Значительный опыт в рекламной сфере

· Работав ряде печатных изданий в роли дизайнера, фотографа, верстальщика, редактора

· Работав WEB сегменте (администрирование, продвижение, создание сайтов)

· Грамотность

· Спокойствие

· Внимание к деталям

Мои навыки:

· Владение пакетом приложений Adobe

· Владение пакетом приложений Corel

· Имею опыт разработки дизайна практически любой рекламной и печатной продукции

· Имею опыт допечатной подготовки и цветокоррекции

· Имею опыт работы со всевозможными CMS (Joomla, Wordpress, DLE и др.)

· Обладаю навыками WEB–дизайна, верстки и программирования (HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql)

· Имею базовые навыки в работе с 3D графикой

· Владею Русским, Украинским и Английским языком.

Мое портфолио можно посмотреть по адресу: 8192kb.pro

Резюме: 8192kb.pro/resume.docx