Здравствуйте.
Меня зовут Александр и это мое резюме графического дизайнера.
Вот, вкратце, мои преимущества:
· Большой опыт в работе дизайнером (порядка пяти лет)
· Значительный опыт в рекламной сфере
· Работав ряде печатных изданий в роли дизайнера, фотографа, верстальщика, редактора
· Работав WEB сегменте (администрирование, продвижение, создание сайтов)
· Грамотность
· Спокойствие
· Внимание к деталям
Мои навыки:
· Владение пакетом приложений Adobe
· Владение пакетом приложений Corel
· Имею опыт разработки дизайна практически любой рекламной и печатной продукции
· Имею опыт допечатной подготовки и цветокоррекции
· Имею опыт работы со всевозможными CMS (Joomla, Wordpress, DLE и др.)
· Обладаю навыками WEB–дизайна, верстки и программирования (HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql)
· Имею базовые навыки в работе с 3D графикой
· Владею Русским, Украинским и Английским языком.
Мое портфолио можно посмотреть по адресу: 8192kb.pro
Резюме: 8192kb.pro/resume.docx
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