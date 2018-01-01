Услуги главного бухгалтера вэд

Практикующий специалист предлагает услуги.

С 2002 года по н.в. по направлениям торговый импорт/экспорт, автосервис, ВЭД (импорт, прямые м/н контракты с Западной Европой и Юго-Восточной Азией, посреднические контракты в ин. валюте с участием комиссионера в расчетах). Импорт /экспорт Беларусь и Казахстан. ОСНО, УСНО, ИП.

Составляю и сдаю плановую отчетность в гос. органы в срок и в полном объеме.

Работа в 1C: Предприятие 8.2 и 8.3,Зарплата и Управление Персоналом 8.2 и 8.3, Управление торговлей, Инфо-Предприятие, Контур-Экстерн, СБиС ++. Microsoft office 2013. Консультант плюс, Гарант, Главбух и т.п.

Подготовка документов по встречным, камеральным проверкам.

Отслеживание и своевременное реагирование на изменения в налоговом законодательстве.

Подготовка ответов на запросы от налоговых инспекций.

Прохождение камеральных и встречных проверок.

Акты сверки с таможней по платежам,сборам и пошлинам.

Подтверждение нулевой ставки НДС.

Возврат таможенного НДС при импорте в полном объеме по результатам проверки налоговой инспекцией (2016 год).

Кадровый учет. Сдача отчетности.

Постановка учета с "0".

Восстановление налогового учета, отчетности.

Финансовый, управленческий учет и отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие).Контроль и распределение денежных потоков, взаиморасчеты с третьими лицами.

Образование высшее экономическое, бухгалтер-экономист.

Ежегодно с 2009 года подтверждаю квалификационный аттестат профессионального бухгалтера по РСБУ.

Имею сертификат МСФО +Трансформация Российской отчетности.

Подробное резюме в случае заинтересованности потенциального работодателя.

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