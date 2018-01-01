Практикующий специалист предлагает услуги.
С 2002 года по н.в. по направлениям торговый импорт/экспорт, автосервис, ВЭД (импорт, прямые м/н контракты с Западной Европой и Юго-Восточной Азией, посреднические контракты в ин. валюте с участием комиссионера в расчетах). Импорт /экспорт Беларусь и Казахстан. ОСНО, УСНО, ИП.
Составляю и сдаю плановую отчетность в гос. органы в срок и в полном объеме.
Работа в 1C: Предприятие 8.2 и 8.3,Зарплата и Управление Персоналом 8.2 и 8.3, Управление торговлей, Инфо-Предприятие, Контур-Экстерн, СБиС ++. Microsoft office 2013. Консультант плюс, Гарант, Главбух и т.п.
Подготовка документов по встречным, камеральным проверкам.
Отслеживание и своевременное реагирование на изменения в налоговом законодательстве.
Подготовка ответов на запросы от налоговых инспекций.
Прохождение камеральных и встречных проверок.
Акты сверки с таможней по платежам,сборам и пошлинам.
Подтверждение нулевой ставки НДС.
Возврат таможенного НДС при импорте в полном объеме по результатам проверки налоговой инспекцией (2016 год).
Кадровый учет. Сдача отчетности.
Постановка учета с "0".
Восстановление налогового учета, отчетности.
Финансовый, управленческий учет и отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие).Контроль и распределение денежных потоков, взаиморасчеты с третьими лицами.
Образование высшее экономическое, бухгалтер-экономист.
Ежегодно с 2009 года подтверждаю квалификационный аттестат профессионального бухгалтера по РСБУ.
Имею сертификат МСФО +Трансформация Российской отчетности.
Подробное резюме в случае заинтересованности потенциального работодателя.
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