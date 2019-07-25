На сегодняшний момент являюсь техническим администратором онлайн-проектов и мамой в декрете. Образование получила в очень крутом проекте ProFreelance.

Помогу Вам сэкономить самый главный ресурс-Время.

Я занимаюсь созданием одностраничних сайтов (лэндингов), многостраничных сайтов, ведение тренингов и вебинаров на базе платформы GetCourse, создание вебинарных воронок, ведение трансляций на базе GetCourse, YouTube, с возможностью интеграции OBS, автоматические рассылки в социальных сетях.

Стремлюсь к изучению новых навыков в сфере удаленной работы. Постоянно самосовершенствуюсь.

Открыта для плодотворного сотрудничества!