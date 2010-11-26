Вступившие аккаунты в группу.1000 тыс.-30 руб.Подробности в резюме.
Наши аккаунты(боты) вашу группу или встречу:
Акция.Осталось 7 дней.
1000 вступ. -30 рублей.
100 000 вступ.-2700р.
200 000 вступ.-5400р
210 000 вступ.-5500р.
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1000 чел. – 30 рублей.
100 000 чел.-2700р.
200 000 чел.-5400р
Заказы от 5к(150р.)
Для чего нужны наши аккаунты в группах?
Для повышение рейтинга группы,её место по запросам и доверия у пользователей.
Ведь чем больше народу тем чувствуешь себя уютней.
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Спешите акция за 1k 30 р.Осталось 7 дней.
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