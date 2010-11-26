Вступившие аккаунты в группу.1000 тыс.-30 руб.Подробности в резюме.

Наши аккаунты(боты) вашу группу или встречу:

Акция.Осталось 7 дней.

1000 вступ. -30 рублей.

100 000 вступ.-2700р.

200 000 вступ.-5400р

210 000 вступ.-5500р.

Так же в приложении по цене:

1000 чел. – 30 рублей.

100 000 чел.-2700р.

200 000 чел.-5400р

Заказы от 5к(150р.)

Для чего нужны наши аккаунты в группах?

Для повышение рейтинга группы,её место по запросам и доверия у пользователей.

Ведь чем больше народу тем чувствуешь себя уютней.

Постоянным клиентам скидка.

Спешите акция за 1k 30 р.Осталось 7 дней.