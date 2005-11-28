ОБРАЗОВАНИЕ

Алтайский Государственный Университет, филологический факультет, специальность «Зарубежная филология» (диплом с отличием).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Иностранные языки (английский, французский, немецкий), теория и практика перевода.

Отлично владею как английским, так и русским литературным языком. Обладаю большим опытом работы с художественным текстом (перевод, редактирование). В совершенстве владею навыками пользования словарями – как обычными, так и электронными. Могу делать стихотворные переводы. В 2001 г. стала победителем Всероссийского конкурса НИЦ «Еврошкола» «Урок иностранного языка в XXI веке» в номинации «Литературный перевод прозаического текста». Имеются публикации (литературно-художественный альманах «Радуга фантазий», 2001г.). Стану полезным сотрудником для издательства, редакции литературного журнала или фирмы, занимающейся релизом компьютерных игр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Работа на ПК: Internet, MS Word, Excel, Adobe Photoshop. Имеется домашний компьютер с выходом в Интернет.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Энергичность, целеустремленность, ответственность, активная жизненная позиция. Креативность, эрудированность, чувство текста, богатый словарный запас. Готовность учиться и расти в профессиональном отношении.

ИНТЕРЕСЫ

Увлекаюсь литературным переводом с английского языка, рисованием, прикладным творчеством. люблю хорошие компьютерные игры.