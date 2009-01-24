Креатив, копирайт, переводы англ., поиск информации, статьи, тексты и др

В/о, работал в/на - рекламе, туризме, торговле, производстве, занимался научными исследованиями (химия). Переводчик (английский). Путешественник (Европа, СНГ). Книги и еще раз книги помогают выживать и обращают горечь в радость, читаю всюду и обо всём. Германофил.Теннис. Автокритику (самый совершенный транспорт на сегодня - велосипед, правда и он бывает плохим) люблю, автотематика в целом интересна. Обзоры, статьи и тест-драйвы сравнительные. Цифры-экономия! Маркетинговые исследования. Выделение полезного сегмента. Поиск товаров и услуг, выделение изюминки, хит продаж.

Негатив

Возьмусь за антипиар при условиях:

а) если "тема-продукт" самому противны

б) 100% предоплата