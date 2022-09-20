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Соми
87713848973
87713848973
23 года
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Меня зовут Соми,я графический дизайнер.Создаю логотипы и фирменный стиль
Портфолио
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Логотип для кафе
4 просмотра
Логотип для бренда одежды
10 просмотров
Логотип и визитка для домашнего кондитера
3 просмотра
Логотип для дизайнера этно-одежды
3 просмотра
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