Ретушь/Видеомонтаж

Занимаюсь фотографией и видео более 4х лет свободно работаю во всех продвинутых Фото и Видео редакторах.

Мои навыки:

обработка фотографий

ретушь; цветокоррекция; обтравка (отделение от фона); замена фона.

обработка фото для интернет магазинов; перекрашивание фотографий в заданный цвет; фотоколлаж любой сложности; замена лиц на фото; удаление не нужных объектов.

видеомонтаж; изготовление клипов, рекламных видеороликов, слайдшоу. Подбор музыкальных треков под ролики.

владение программы Adobe Photoshop, Lightroom (ретушь, цветокоррекция, очистка фона) DaVinci Resolve, Adobe premiere pro

Опыт работы: создание книжных обложек для печати , подготовка фотографий товара для сайта( цветокоррекция, очистка фона)

создание видеоклипов

(работаю преимущественно в Adobe Photoshop