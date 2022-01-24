Занимаюсь фотографией и видео более 4х лет свободно работаю во всех продвинутых Фото и Видео редакторах.
Мои навыки:
обработка фотографий
ретушь; цветокоррекция; обтравка (отделение от фона); замена фона.
обработка фото для интернет магазинов; перекрашивание фотографий в заданный цвет; фотоколлаж любой сложности; замена лиц на фото; удаление не нужных объектов.
видеомонтаж; изготовление клипов, рекламных видеороликов, слайдшоу. Подбор музыкальных треков под ролики.
владение программы Adobe Photoshop, Lightroom (ретушь, цветокоррекция, очистка фона) DaVinci Resolve, Adobe premiere pro
Опыт работы: создание книжных обложек для печати , подготовка фотографий товара для сайта( цветокоррекция, очистка фона)
создание видеоклипов
(работаю преимущественно в Adobe Photoshop
- Графический дизайн21 просмотр