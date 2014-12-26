Есть желание поработать...

Я, Пшеничников Станислав по образованию инженер-электрик. Работаю инженером-проектировщиком в области автоматизации систем управления технологическими процессами. В свободное время есть большое желание подработать. С удовольствием выполню копирайт, рерайт, написание статей, рецензий на книги, фильмы, поиск любой информации в интернете, необходимой для информационного наполнения сайта. Выполняю заказы в AutoCad, Компас: схемы, чертежи, планы. Занимаюсь обработкой фотографий для размещения на сайтах, а также для печати в каталоге имею опыт работы с интернет-магазинами.

Опытный пользователь:

MS Office

MS Visio

АutoCAD

Компас 3-D

Сorel Draw

Photoshop

Умею грамотно работать с технической документацией разного рода , литературными источниками. Имею способность к быстрому обучению по разнопрофильным видам деятельности. Ответственный,коммуникабельный, трудолюбивый работник.

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