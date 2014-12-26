88Stanislav

Станислав 88Stanislav

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Есть желание поработать...

Я, Пшеничников Станислав по образованию инженер-электрик. Работаю инженером-проектировщиком в области автоматизации систем управления технологическими процессами. В свободное время есть большое желание подработать. С удовольствием выполню копирайт, рерайт, написание статей, рецензий на книги, фильмы, поиск любой информации в интернете, необходимой для информационного наполнения сайта. Выполняю заказы в AutoCad, Компас: схемы, чертежи, планы. Занимаюсь обработкой фотографий для размещения на сайтах, а также для печати в каталоге имею опыт работы с интернет-магазинами.

Опытный пользователь:

  • MS Office
  • MS Visio
  • АutoCAD
  • Компас 3-D
  • Сorel Draw
  • Photoshop
Умею грамотно работать с технической документацией разного рода , литературными источниками. Имею способность к быстрому обучению по разнопрофильным видам деятельности. Ответственный,коммуникабельный, трудолюбивый работник.

Контакты:

Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#544
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1574