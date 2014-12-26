Есть желание поработать...
Я, Пшеничников Станислав по образованию инженер-электрик. Работаю инженером-проектировщиком в области автоматизации систем управления технологическими процессами. В свободное время есть большое желание подработать. С удовольствием выполню копирайт, рерайт, написание статей, рецензий на книги, фильмы, поиск любой информации в интернете, необходимой для информационного наполнения сайта. Выполняю заказы в AutoCad, Компас: схемы, чертежи, планы. Занимаюсь обработкой фотографий для размещения на сайтах, а также для печати в каталоге имею опыт работы с интернет-магазинами.
Опытный пользователь:
- MS Office
- MS Visio
- АutoCAD
- Компас 3-D
- Сorel Draw
- Photoshop
Контакты:
- Тел.: +380507200815
- Skype: Stanislap88
- Mail: [email protected]
- VK.com: id29794466
- ok.ru: profile/527157975738
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#544
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1574