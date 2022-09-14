Графический дизайнер | Разработка визиток для маркетплейсов

Добрый день, меня зовут Влада и я начинающий графический дизайнерЕсть среднее специальное образование дизайнера Умею работать в AutoCADРаботаю с 2D и частично с 3D объектами Разрабатывала дизайн парковой зоны Умею разрабатывать логотипы и визитки Разрабатывала под заказ рекламные макеты/баннеры для магазинов таких как (OZON и Wildberries) и соц.сетейВсе рекламные баннеры разрабатываю в Adobe Photoshop-Есть навыки взаимодействия с заказчиками -Креативность, чувство стиля и цвета-Аккуратность, внимательность к деталям и исполнительность