89019430493

Копирайтинг, Перевод, Рерайтинг, Редактирование и Корректирование

С ответственностью отношусь к работе. Работаю с любыми тематиками. Пишу качественные и уникальные тексты, доклады, исследования, отзывы и эссе на различные темы. Высокая скорость печати.

Большой опыт в написании текстов и статей в сфере искусства, музыки и психологии. Гарантирую уникальный и информативный текст в минимальные сроки. В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

Выполняю технические и литературные переводы rus-eng и наоборот. Мой уровень английского - выше среднего (Upper Intermediate).

Образование: высшее юридическое.