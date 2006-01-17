Монтаж, копирайтинг, фотошоп, логотипы и другие работы по умениям.

Я студент, решил занять нишу фриланса, готов взяться за работу которая мне по зубам по низкой цене для заполнения портфолио. Готов к постоянному сотрудничеству. общителен и если обучить какому-то делу то готов взяться и за него.