Графический дизайнер. Создам уникальный дизайн для любого проекта.
Моя цель - создавать уникальный дизайн со вкусом, который поможет моим клиентам выделится из толпы.
Способна работать в команде и следовать твердым дедлайнам.
Готова воплотить любые идеи в реальность и создать визуал, который привлечет внимание и запомнится.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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