89085972957

Анастасия 89085972957

 
25 летРоссия/Улан-Удэ
год на фриланс-бирже
Была
18 дней назад
Графический дизайнер. Создам уникальный дизайн для любого проекта.

  • Моя цель - создавать уникальный дизайн со вкусом, который поможет моим клиентам выделится из толпы.

  • Способна работать в команде и следовать твердым дедлайнам.

  • Готова воплотить любые идеи в реальность и создать визуал, который привлечет внимание и запомнится.