Графический дизайнер. Создам уникальный дизайн для любого проекта. Моя цель - создавать уникальный дизайн со вкусом, который поможет моим клиентам выделится из толпы.

Способна работать в команде и следовать твердым дедлайнам.

Готова воплотить любые идеи в реальность и создать визуал, который привлечет внимание и запомнится.

Я против войны в Украине !