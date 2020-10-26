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Валентина
89103968260
89103968260
32 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Стихи на заказ
Напишу тексты стихов на заказ. Любая тема приветствуется. Учту все пожелания
Действие аккаунта приостановлено!
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Нам нужно звёзды сосчитать
86 просмотров
Помни, если вещи важнее диплома
72 просмотра
А дома только крапива, да полынь
61 просмотр
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